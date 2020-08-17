В Карагандинской области построят еще одну больницу

Болезнь новая, многого мы о ней не знаем - Касымбек.

Карагандинская область готовится ко второй волне эпидемии. В течение двух месяцев в регионе будет завершена реконструкция 4-х больниц, и еще одна будет построена с нуля. Об этом во время брифинга сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек, сообщает корреспондент zakon.kz.

До октября будет завершена реконструкция и ремонт инфекционных больницы в Абае, Балхаше, Темиртау, Шахтинске. Началось строительство модульной инфекционной больницы на 200 коек в Жезказгане. В октябре планируем этот объект уже сдать. Продолжается оснащение больниц медицинской техникой. В наличие есть 192 ИВЛ аппарата. 1500 кислородных концентраторов, 645 пульсоксиметров. До октября будет поставлено еще 500 концентраторов кислорода и 1500 пульсоксиметров и 150 ИВЛ аппаратов, - сообщил Касымбек.

На 24 объектах устанавливаются централизованные системы подачи медицинских газов, кислорода. Работают 17 кабинетов компьютерной томографии, и как сообщил аким, "до октября месяца будет установлено еще 5 компьютерных томографов (КТ) в Жезказгане, Сатпаеве, Балхаше, Караганде".

Мы приобретаем 40 современных цифровых рентген аппаратов, на базе СПК "Сарыарка" создан стабфонд по лекарствам, сейчас в нем хранится 1,5-месячный запас лекарств. Мы будем его увеличивать в 2-3 раза, - добавил глава области.

Кроме того, Касымбек напомнил жителям про важность мер профилактики, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить резкого роста заражения, и нового карантина.

Пандемия в ближайшие месяцы точно никуда не уйдет, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, отказ от массовых мероприятий, личная гигиена – крайне целесообразны и важны. Болезнь новая, многого мы о ней не знаем. По оценкам экспертов ситуация с распространением КВИ может обостриться в осенне-зимний период, поэтому мы сейчас активно готовимся к возможной второй волне, - обратился он.

Кроме того, аким поблагодарил всех, кто в "этот не простой период проявлял дисциплину, самообладание и выдержку, несмотря на трудности.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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