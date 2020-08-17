Мажилисмен: Переход на дистанционный формат не должен отразиться на качестве образования

За время летних каникул во всех школах региона проведены текущие и капитальные ремонты, укреплена материально-техническая база.

Депутат Мажилиса Ирина Аронова инспектирует готовность школ Костанайской области к новому учебному году, сообщает zakon.kz.

За время летних каникул во всех школах региона проведены текущие и капитальные ремонты, укреплена материально-техническая база.

Как отметили представители образования, в этом году на ремонтные работы более 130 объектов образования было выделено 9,2 млрд. тенге. Это больше, чем в прошлые годы. До начала учебного года в области планируется сдать 91 объект образования, а в остальных ведутся ремонтные работы.

Вопросы организации учебного процесса в условиях карантина мажилисмен Ирина Аронова обсудила в ходе онлайн конференции с педагогами области. По словам представителей Управления образования, во всех школах области, за исключением малокомплектных, учебный год начнется в дистанционном формате. Для этого учителя и ученики обеспечены компьютерами и широкополосным интернетом. При этом педагоги согласились с мнением депутата Мажилиса, которая отметила, что переход на дистанционный формат не должен отразиться на качестве образования.

В ходе встречи обсуждены также вопросы социальной поддержки педагогов и их семей. В частности, речь шла о реабилитации в санаториях области учителей, переболевших короновирусной инфекцией.

В свою очередь костанайские педагоги попросили содействия депутата в решении вопроса, связанного с регламентацией работы учителей дежурных классов, которые впервые в этом учебном году откроются для учащихся начальных классов. Учителя сообщили об отсутствии нормативно-правовой базы в оплате труда педагогов в условиях увеличения нагрузки на них. Эти и многие другие пожелания педагогов мажилисмен взяла в работу, отметив, что будет решать их совместно с исполнительными органами власти.

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