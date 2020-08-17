Курс доллара открыл неделю снижением

Доллар подешевел на 0,82 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила,что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,20, снизившись с конца недели на 0,82 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 418,5-420 тенге, евро - 496-498 тенге, рос. рубль - 5,72-5,77 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 17 августа.

Так, сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,90%, составив $42,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,74% — до $45,13 за баррель.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!