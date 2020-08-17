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Клуб казахстанца стал лидером чемпионата Бельгии

Во втором тайме матч прерывался из-за сильного дождя и ветра.

Фото : Instagram17 августа 2020, 11:19

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский дебютировал за футбольный клуб "Беерсхот" в высшей лиге Бельгии. Новичок элитного дивизиона неожиданно вырвался на первое место, передает zakon.kz.

Второй матч в элитном дивизионе казахстанец отыграл полностью. все 90 минут. Игра прошла на домашней арене "Беерсхота", соперником был клуб "Зюлте-Варегем". Побенду одержал клуб казахстанца со счетом 3:1, голы забили марокканец Тарик Тиссудали на 32-й минуте и австриец Рафаэль Хольцхаузер, сотворивший в матче дубль (голы на 68-й и 87-й минутах). У гостей единственный мяч провел англичанин Саидо Берахино на 57-й.

Добавим, что во втором тайме матч прерывался из-за сильного дождя и ветра. Команды уходили в раздевалку, но затем вернулись на поле.

Сейчас "Беерсхот" с 6 очками вышел на первое место, опережая по разнице мячей "Шарлеруа". Всего в элитном дивизионе Бельгии 18 команд.


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