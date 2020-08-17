Почему экономика Карагандинской области показывает рост даже во время пандемии

Основные показатели: промышленность, сельское, инвестиции, строительство показывают положительную динамику.

Карагандинская область покажет положительную динамику экономического роста по итогам 7 месяцев. Об этом во время брифинга сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек, сообщает корреспондент zakon.kz.

Аким отметил, что точные статистические данные по валовому региональному продукту да первое полугодие, с учетом падения республиканского ВВП он сможет предоставить только в октябре, но заверил, что регион даст положительный результат.

Я могу сказать, на основании чего я делаю такие выводы по итогам полугодия. Рост промышленности за 7 месяцев этого года по Карагандинской области составил 3-4% к аналогичному периоду прошлого года. В основном за счет крупных предприятий системообразующих предприятий и других крупных промышленных предприятий. Мы видим, что наращивается производство корпорации "Казахмыс", производство проката на "Арселор Митал" в Темиртау составило 1,4 млн тонн, это рост 10% к прошлому году, - сообщил он.

Он также обратил внимание, что в 2020-м инвесторы активно вкладывают в регион. И если в 2019 году рост по инвестициям составил почти 170% в основном за счет строительства газопровода "Сарыарка" (200 млрд тенге инвестиций), то в 2020-м году уровень инвестиций сохранился даже без газопровода.

За счет чего мы сохранили темпы? В первую очередь, это инвестиции в промышленность. В этом году они значительно выросли по отношению к прошлому году, Это порядка плюс 30 млрд за первые 7 месяцев. Инвестиции, связанные с малым и средним бизнесом, предпринимательством выросли, в инфраструктуру дорожную значительно выросли инвестиции. Мы находимся в числе первых 4-х регионов страны по объемам инвестиций, - добавил он.

Кроме того, по его словам, в области рост в сельском хозяйстве выше среднереспубликанских. Карагандинская область в 2020-м году дала 103% роста в этой отрасли. Помимо этого, есть рост в жилищном строительстве – более 10%. В целом строительстве промышленном, дорожном рост составляет порядка 10%. До конца года в жилищном строительстве аким прогнозирует рост в 140%.

Конечно, у нас есть 2 отрасли, на которые значительно повлияла пандемия - это торговля, но ее мы потихоньку в последние 2 месяца наращиваем, но последние полгода она показывает результаты ниже прошлогодних. И транспорт. Ранее через Карагандинскую область шел большой транзитный грузопоток, в том числе из Китая, Центральной Азии, и пандемия значительно отразилась на этой сфере, - сообщил Касымбек.

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