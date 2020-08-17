Родная мама не узнает: самые безумные татуировки

Татуировки — это страсть.

Многие, попав к хорошему мастеру, не ограничиваются одной нательной росписью. А некоторые делают тату прямо на лице, иногда удачно, иногда — провально, сообщает zakon.kz.

Как отмечает bigpikcha.ru, весь ужас в том, что такие художества практически невозможно удалить. Хотя вряд ли обладатели таких татуировок рассматривают такой вариант.

В 2013 году политик, художник и композитор Владимир Франц прославился, решив баллотироваться на пост президента Чехии. 56-летний Франц — очень интересный и обаятельный человек. У него высшее юридическое образование, он профессор в области драматического искусства, художник-постмодернист, сценический дизайнер и оперный композитор. Татуировки покрывают большую часть его тела, как и пирсинг, а его волосы часто выкрашены в синий. О своей внешности он говорит: "Мои татуировки — мой личный маленький сад. Это не препятствие, а добавленная ценность. Выборы — не конкурс красоты. Речь идет о толерантности".

Сильно татуированный мужчина с закрашенным глазным яблоком попал в тюрьму на 22 года по обвинению в покушении на убийство и других преступлениях за стрельбу в полицейских, расследовавших серию квартирных краж на Аляске в январе 2015 года. 39-летний Джейсон Барнум по прозвищу Глазное Яблоко пустился во все тяжкие, включая угон автомобилей и кражи домов, чтобы насытить свою героиновую зависимость. Когда он остановился в мотеле Merrill Field Inn в Анкоридже, полицейские заметили на стоянке машину, числящуюся в угоне, и проникли в номер Барнума. Преступник открыл огонь по стражам порядка, спрятавшись в ванной. Отстреливаясь, полицейские ранили его в руку и арестовали. В суде глава полиции Анкориджа Марк Мью призвал судью взглянуть на лицо Барнума, которое, по его словам, всем своим видом говорило, что преступник "давно решил посвятить жизнь жестокости по отношению к другим людям".

В 2013 году татуировщик-экстремал написал свое имя огромными буквами на лице девушки менее чем через сутки после знакомства. Скандальный тату-мастер Руслан Туманянц прославился, расписав звездами лицо тогда 18-летней Кимберли Влеминк в своей студии в Куртре (Бельгия). Затем Туманянц написал свое имя на лице другой девушки. Олеся Туманянц из Саранска позволила сделать татуировку с именем "Руслан" огромными готическими буквами. После этого они поженились.

Кристьен Зехрист — 20-летний парень из Хьюстона, принявший нетривиальное решение покрыть левую сторону своего юного лица похожей на синяк татуировкой с младенцем. Изображенный портрет — сын Зехриста Персей, который чуть не умер, и это побудило отца запечатлеть своего ребенка на самом видном месте. Эта татуировка спровоцировала жесткую реакцию в социальных сетях, но Зехристу она нравится. "Красивая татуировка с красивым лицом на другом красивом лице", — ответил он на гневные комментарии в Facebook.

Цель Вина Лоса довольно проста — стать самым известным человеком на свете. Лицо и руки этого 24-летнего представителя канадского модельного бизнеса и так уже выглядят как список расхожих фраз. Такие выражения, как FAME ("слава"), LICK ("лизни"), наколоты рукописным шрифтом по всему его накачанному безволосому телу, если не считать татуировок в виде волосяных фолликулов на груди. Лос говорит, что хочет быть живым памятником нашим временам одержимости славой. "Я хочу стать воплощением поп-культуры. Можно будет взглянуть на меня через сто лет, чтобы получить представление о том, какой была поп-культура в начале 2010-х годов. Я хочу быть образом, чтобы на меня смотрели люди, чтобы производить впечатление".

Мужчина из Фресно был арестован в марте 2016 года за хранение огнестрельного оружия и выращивание марихуаны, но именно фотография его татуированного лица стала признаком, отличающим этот арест от всех остальных. 33-летний Хампрасонг Таммавонг, подозреваемый в принадлежности к организованной преступной группе "Лаосская кровь", был остановлен в городе Фресно штата Калифорния для обычной проверки водительских документов. Когда полицейский пробил информацию о нем, выяснилось, что Таммавонг был на испытательном сроке, и было вызвано подкрепление. Полицейские, которые обыскали дом Таммавонга, обнаружили многочисленные подтверждения его принадлежности к банде, а в результате дальнейших поисков были найдены полуавтоматические винтовка и пистолет. Сотрудники также нашли боевую экипировку, похожую на полицейскую, и 38 нелегальных кустов марихуаны. Таммавонга заключили в тюрьму округа Фресно по нескольким уголовным обвинениям, в том числе — в незаконном хранении огнестрельного оружия и выращивании марихуаны. Его снимок в полицейском участке вскоре обошел весь интернет.

Майкл Картер был арестован в январе 2016 года после того, как устроил дебош в закусочной, а затем заперся в туалете на заправке, но прославился он благодаря своему полностью татуированному лицу и дьявольскому красному костюму. На снимке, сделанном в полицейском участке, видно, что на лице у Картера одновременно красуются свастика и надпись "Иисус Христос". Через месяц после описанных событий он был снова арестован за то, что целился в водителей из пистолета, который в итоге оказался игрушечным. В марте 2016 года 36-летний Картер хотел прорваться в центр дневного пребывания для бездомных. Когда его пытались выгнать, он отказался уходить, и его арестовали в третий раз.

Рик Дженест по кличке Парень-зомби прославился, засветившись в клипе Леди Гаги на песню Born This Way в 2011 году. Дженеста, у которого татуировками покрыты и голова, и тело, нашла Никола Формичетти, стилист Леди Гаги. До того как прославиться, Рик жил в Монреале и занимался всем подряд — от мытья окон до выступлений в качестве цирковой диковинки, — чтобы заработать на очередную татуировку. Сейчас он работает моделью на подиуме и в журнальных фотосессиях по всему миру.

24-летний Джино Дартнолл, начавший делать татуировки на лице в 18 лет, попал в фотосессию британского фотографа Марка Ливера "Татуировки на лице". Ливер близко знакомится и общается со своими татуированными моделями, чтобы развеять предубеждения и показать этих людей наиболее откровенно.

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