Также автомобильные штрафы будут приходить SMS на телефон.

В Нур-Султане "Сергек" стал фиксировать нарушения мотоциклистов, сообщает zakon.kz.

В полиции напомнили о возможностях сертифицированного-измерительного прибора "Сергек". Они позволяют фиксировать нарушения правил дорожного движения, связанных с ингнорированием водителями дорожных знаков и разметок, превышения скорости. Водителям, нарушающим требования правил дорожного движения направляются предписания о необходимости уплаты штрафов.

Законом Республики Казахстан №300-VI ЗРК от 30 декабря 2019 года (в действии с 16.01.2020) в Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения в части доставления предписаний о необходимости уплаты штрафов, оформленных за нарушения ПДД РК, зафиксированных автоматическими системами фото-видео фиксации, - сообщили в ДП города.

Теперь, наряду с доставлением предписания при помощи заказного письма или непосредственного его вручения, предписание признается надлежащим образом доставленным в случае направления текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи, указанный собственником (владельцем) транспортного средства на информационном сервисе уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов.

Наряду с этим в полиции сообщили, что в целях профилактики нарушений ПДД РК и неотвратимости наказания, в городе Нур-Султане установленные камеры фото-видеофиксации, позволяющие выявлять правонарушителей на основе идентификации транспортных средств по задним номерным знакам.

После внесения изменений в специальную компьютерную программу распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств, камеры начали фиксировать нарушения не только автомобилей, но и мототранспорта. Современная аппаратура в достаточной степени доработана и способна справляться с поставленными задачами. Для камеры нет особой разницы, что перед ней: автомобиль или мотоцикл. Программное обеспечение способно отыскивать номер и фиксировать. Более того, даже если номер будет перевернут, система сможет его распознать. Если не сможет справиться автоматика, картинка придет оператору, который сможет проверить номера по всем имеющимся базам МВД. По большому счету для автомобилистов особой разницы нет: на машинах госномера висят как спереди, так и сзади. Но на мотоциклах они расположены только сзади, что позволяло им долгое время избегать ответственности за нарушения, - сообщили в полиции.

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