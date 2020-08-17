Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным президентом, сообщает zakon.kz.

По информации Национального правового интернет-портала, это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа №480.

Согласно документу, в соответствии со ст.106 Конституции, ст.9 закона от 23 июля 2008 года №424-З "О Совете Министров Республики Беларусь" белорусское правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Постановление вступает в силу со дня его принятия, - отмечает БЕЛТА.

Ранее глава государства Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда президент отметил, что в основном правительство сформировано. Вместе с тем он добавил, что, может быть, будут какие-то нюансы.

В 2020 году Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз и по официальным данным одержал победу в первом туре. По мнению части граждан, результаты голосования были массово сфальсифицированы и в действительности большинство голосов было отдано за кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

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