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Экс-аким Темиртау получил новую должность

Он возглавил управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

Фото : kp.kz17 августа 2020, 13:18

Галым Ашимов, недавно покинувший пост акима Темитау, получил новую должность, передает zakon.kz.

Сегодня экс-аким Темиртау Галым Ашимов возглавил управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области, - сообщил паблик patriotkaragandy.

14 августа стало известно о назначении нового акима Темиртау. Ашимов об уходе сообщил заранее.


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