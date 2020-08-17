Экс-аким Темиртау получил новую должность
Он возглавил управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.
Фото : kp.kz17 августа 2020, 13:18
Галым Ашимов, недавно покинувший пост акима Темитау, получил новую должность, передает zakon.kz.
Сегодня экс-аким Темиртау Галым Ашимов возглавил управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области, - сообщил паблик patriotkaragandy.
14 августа стало известно о назначении нового акима Темиртау. Ашимов об уходе сообщил заранее.
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