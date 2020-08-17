Футбольные матчи возобновляют в Казахстане

Уже известно расписание.

Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) обнародовала новый календарь матчей Чемпионата Казахстана по футболу. Это уже второй рестарт футбольного сезона в Казахстане, происходящий на фоне очередного послабления карантина, передает zakon.kz.

Известно, что все матчи пройдут на закрытых стадионах без зрителей. За играми можно будет следить в прямом эфире республиканского спортивного телеканала QAZSPORT.

Расписание дальнейших туров будет опубликовано позднее.

Календарь матчей IV – VII туров Чемпионата Казахстана

Место проведения: Алматы и Талгар



IV тур

18 августа (вторник)

Каспий – Кайрат, УТБ Талгар, 17:00

Жетысу – Ордабасы, стадион Центральный, 19:00

Тараз – Кызыл-Жар СК, стадион Жас Кыран, 21:00

19 августа (среда)

Шахтер – Кайсар, стадион им Т. Сегизбаева, 18:00



V тур

21 августа (пятница)

Ордабасы – Каспий, стадион им. Т. Сегизбаева, 17:00

Кайрат – Тобол, стадион Центральный, 19:00

22 августа (суббота)

Астана – Окжетпес, УТБ Талгар, 16:00

Кайсар – Жетысу, стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00

Кызыл-Жар СК – Шахтер, стадион Жас Кыран, 20:00



Матч IVтура

25 августа (вторник)

Тобол – Астана, УТБ Талгар, 17:00 * перенос на более поздний срок в случае участия ФК «Астана» во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА 2020/2021



VI тур

26 августа (среда)

Тараз – Окжетпес, стадион им.Т. Сегизбаева, 18:00

Каспий – Кайсар, стадион Жас Кыран, 20:00

27 августа (четверг)

Жетысу – Кызыл-Жар СК, УТБ Талгар, 16:00



VII тур

29 августа (суббота)

Кайсар – Тобол, стадион Центральный, 18:00

Окжетпес – Шахтер, стадион Жас Кыран, 20:00

30 августа (воскресенье)

Ордабасы – Кайрат, УТБ Талгар, 16:00

Астана – Тараз, стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00

Кызыл-Жар СК – Каспий, стадион Жас Кыран, 20:00



Перенесены на неопределенный срок матчи:

Тобол – Астана, матч IVтура * в случае участия ФК «Астана» во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов 2020/2021.

Кайрат – Астана, матч VI тура

Тобол – Ордабасы, матч VIтура

*возможны изменения стадионов проведения матчей в зависимости от погодных условий и состояния газонов.

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