Футбольные матчи возобновляют в Казахстане
Уже известно расписание.
Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) обнародовала новый календарь матчей Чемпионата Казахстана по футболу. Это уже второй рестарт футбольного сезона в Казахстане, происходящий на фоне очередного послабления карантина, передает zakon.kz.
Известно, что все матчи пройдут на закрытых стадионах без зрителей. За играми можно будет следить в прямом эфире республиканского спортивного телеканала QAZSPORT.
Расписание дальнейших туров будет опубликовано позднее.
Календарь матчей IV – VII туров Чемпионата Казахстана
Место проведения: Алматы и Талгар
IV тур
18 августа (вторник)
Каспий – Кайрат, УТБ Талгар, 17:00
Жетысу – Ордабасы, стадион Центральный, 19:00
Тараз – Кызыл-Жар СК, стадион Жас Кыран, 21:00
19 августа (среда)
Шахтер – Кайсар, стадион им Т. Сегизбаева, 18:00
V тур
21 августа (пятница)
Ордабасы – Каспий, стадион им. Т. Сегизбаева, 17:00
Кайрат – Тобол, стадион Центральный, 19:00
22 августа (суббота)
Астана – Окжетпес, УТБ Талгар, 16:00
Кайсар – Жетысу, стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00
Кызыл-Жар СК – Шахтер, стадион Жас Кыран, 20:00
Матч IVтура
25 августа (вторник)
Тобол – Астана, УТБ Талгар, 17:00 * перенос на более поздний срок в случае участия ФК «Астана» во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА 2020/2021
VI тур
26 августа (среда)
Тараз – Окжетпес, стадион им.Т. Сегизбаева, 18:00
Каспий – Кайсар, стадион Жас Кыран, 20:00
27 августа (четверг)
Жетысу – Кызыл-Жар СК, УТБ Талгар, 16:00
VII тур
29 августа (суббота)
Кайсар – Тобол, стадион Центральный, 18:00
Окжетпес – Шахтер, стадион Жас Кыран, 20:00
30 августа (воскресенье)
Ордабасы – Кайрат, УТБ Талгар, 16:00
Астана – Тараз, стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00
Кызыл-Жар СК – Каспий, стадион Жас Кыран, 20:00
Перенесены на неопределенный срок матчи:
Тобол – Астана, матч IVтура * в случае участия ФК «Астана» во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов 2020/2021.
Кайрат – Астана, матч VI тура
Тобол – Ордабасы, матч VIтура
*возможны изменения стадионов проведения матчей в зависимости от погодных условий и состояния газонов.
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