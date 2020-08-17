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Черный дым в районе Алтын Орды объяснили в ДЧС Алматы

Было два очага возгорания сухостоя с переходом на мусор, вследствие чего и образовался густой черный дым.

Фото : zakon.kz17 августа 2020, 14:16

Пожар произошел на пр. Райымбека в Алматы, в районе Алтын Орды, передает zakon.kz.

Видео с обильным дымом появилось в соцсетях.

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Что то опять горит... в районе калкамана... подробности будут позже!

Публикация от @kris_p_almaty +21 | ???????????????? (@kris.p.online) 17 Авг 2020 в 12:30 PDT

17 августа в 13:20 пожарные расчеты выехали на сообщение о возгорании в Алатауском районе пр. Раймбека, 529. По прибытию пожарных расчетов через 7 минут установлено задымление. Обнаружено два очага возгорания сухостоя с переходом на мусор, вследствие чего и образовался густой черный дым. Принятыми мерами возгорания локализованы за 20 минут, ликвидированы полностью в 13:56, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Общая площадь составила 700 кв.м. В тушении были задействованы 2 единицы техники, 13 пожарных. Жертв и пострадавших нет.

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Дым в форме дракона как будто

Публикация от @kris_p_kz +21 | ????????Kz (@kris_p_kz) 17 Авг 2020 в 12:28 PDT


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