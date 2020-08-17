Черный дым в районе Алтын Орды объяснили в ДЧС Алматы
Было два очага возгорания сухостоя с переходом на мусор, вследствие чего и образовался густой черный дым.
Фото : zakon.kz17 августа 2020, 14:16
Пожар произошел на пр. Райымбека в Алматы, в районе Алтын Орды, передает zakon.kz.
Видео с обильным дымом появилось в соцсетях.
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Что то опять горит... в районе калкамана... подробности будут позже!
17 августа в 13:20 пожарные расчеты выехали на сообщение о возгорании в Алатауском районе пр. Раймбека, 529. По прибытию пожарных расчетов через 7 минут установлено задымление. Обнаружено два очага возгорания сухостоя с переходом на мусор, вследствие чего и образовался густой черный дым. Принятыми мерами возгорания локализованы за 20 минут, ликвидированы полностью в 13:56, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
Общая площадь составила 700 кв.м. В тушении были задействованы 2 единицы техники, 13 пожарных. Жертв и пострадавших нет.
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