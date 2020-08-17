Насколько снизились доходы казахстанцев в июне и как это может сказаться на экономике

По мнению экономиста, восстановление ВВП страны будет лимитировано не только падением внешнего спроса, но и слабым внутренним спросом.

Насколько снизились реальные денежные доходы казахстанцев в июне и как сокращение внутреннего спроса может сказаться на экономике страны, рассуждает казахстанский экономист Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, Комстат оценил, что в июне реальные денежные доходы населения, которые представляют собой величину изменения номинальных доходов с поправкой на уровень инфляции, упали на 1,7%. Так, прежде падение данного показателя наблюдалось лишь в 2016 году.

Падение реальных доходов является прямым следствием сокращения экономической активности и роста безработицы, которое сейчас наблюдается в Казахстане на фоне ухудшения внешних и внутренних экономических условий.

К слову, падение реальных доходов населения, которое вероятно продолжится в оставшуюся часть текущего года, в совокупности с сокращением инвестиций в основной капитал будет сказываться на заметном ограничении роста внутреннего потребления (потребление домашних хозяйств и валовое накопление основного капитала), которое составляет 78% (по итогам 2019 года) ВВП Казахстана, – написал написал Олжас Тулеуов.

Следовательно, по его мнению, восстановление ВВП страны будет лимитировано не только падением внешнего спроса, но и слабым внутренним спросом.

Вместе с тем, сокращение внутреннего спроса определяет снижение импорта товаров и услуг, что является положительным фактором, в частности, для торгового баланса и, в целом, для всего текущего счета платежного баланса Казахстана. А это, в свою очередь, при прочих равных условиях способствует улучшению фундаментальных факторов курса тенге в виде увеличения чистого предложения валюты внутри страны. Также, ослабление внутреннего спроса будет играть роль фактора дезинфляции, или фактора замедления роста потребительских цен, – подытожил Олжас Тулеуов.

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