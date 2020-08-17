Алматинец осужден на 16 лет за хранение и сбыт психотропных веществ

В ходе обыска квартиры подозреваемого обнаружены и изъяты психотропные вещества в крупном размере в 31,25 грамм растительного происхождения, содержащие псилоцин и псилоцибин.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с таможенными органами Германии в ходе оперативных мероприятий задержан житель Алматы при получении двух конвертов с таблетками красного цвета треугольной формы в отделении АО "Казпочта", сообщает zakon.kz.

Согласно заключению экспертизы в составе таблеток содержится психотропное вещество – МДМА (экстази) в особо крупном размере 88,99 грамм.

Кроме этого, в ходе обыска квартиры подозреваемого обнаружены и изъяты психотропные вещества в крупном размере в 31,25 грамм растительного происхождения, содержащие псилоцин и псилоцибин. Он хранил их с целью последующего сбыта.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам житель г.Алматы признан виновным в совершении уголовных правонарушений в соответствии со ст.297 ч.3 п.1,2,3 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), ст.286 ч.4 УК РК ( Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено), - сообщили в КФМ МФ РК.

Также, на основании требования ст.58 УК РК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

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