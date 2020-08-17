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Американские ВВС нанесли авиаудар по сирийской армии

Один военный погиб, еще двое ранены.

Фото : ria.ru17 августа 2020, 14:53

Государственное телевидение Сирии сообщило об авиаударе ВВС США по позициям армии Башара Асада к югу от города Камышлы, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, один военный погиб, еще двое ранены.

В Вашингтоне это пока никак не прокомментировали.

В последнее время в арабской республике участились нападения на американские базы и патрули. По данным Дамаска, речь идет об атаках "неизвестных вооруженных формирований". В Пентагоне большинство таких сообщений называют фейками.


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