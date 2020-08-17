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Минздрав рассказывает о снятии карантина в Казахстане. Онлайн

Тема брифинга: профилактические меры на этапе снятия карантина.

Фото : СЦК17 августа 2020, 15:00

В СЦК проходит брифинг с участием официального представителя Минздрава РК, передает zakon.kz.

Тема брифинга: профилактические меры на этапе снятия карантина.

Спикер: официальный представитель МЗ РК Багдат Кожахметов.


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