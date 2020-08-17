Аким Атырауской области побывал в Махамбетском районе

Он поручил руководству района оказывать предпринимателю всяческую поддержку.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов побывал в населённых пунктах района, где ознакомился со строительством новых социальных объектов, реконструкцией водных каналов, состоянием внутрипоселковых дорог, а также вопросами развития сельского хозяйства, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы коммуникаций Атырауской области, первым объектом посещения акима области стал оросительный канал "7 ауыл – Айсары" протяженностью более 78 километров.

На данный момент, с июля текущего года здесь проходят масштабные работы по очищению канала 6 экскаваторами, его полная реконструкция поможет решить проблему нехватки воды для сельскохозяйственных нужд. К примеру, на данной территории, где протекает канал "7 ауыл – Айсары", действует 13 крестьянских хозяйств. На средства, выделенные из местного бюджета, будут проведены следующие виды работ: расчистка водных источников канала, путей его протекания, а также строительство на канале водорегулирующего шлюза.

Ожидается, что строительные работы завершат к январю 2021 года. Далее, глава региона проинспектировал выполнение восстановительных работ автомобильного моста через реку Урал, расположенного в Жалгансайском сельском округе Махамбетского района. Он был сдан в эксплуатацию в ноябре 2018 года, а в прошлом году передан на баланс районного отдела ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог. В середине мая текущего года на мосту появилась трещина, вследствие разрушения асфальтового покрытия из-за обильных осадков.

Генеральным подрядчиком строительства моста является ТОО "АтырауИнжстрой" и, согласно договору, он отвечает за состояние моста на протяжении четырех лет. Специалисты устранили образовавшиеся дефекты. На сегодня все работы завершены, и объект не представляет опасности для движения транспортных средств. Аким Атырауской области проверил ход и качество работ, а также соблюдение графика капитального ремонта внутрисельских дорог в селе Актогай, общей протяженностью более 3 километров. К строительным работам в рамках программы "Занятость- 2020" привлечены сельские жители. В сельском округе Актогай, сейчас проживает более тысячи человек.

В связи с ростом населения в селе прокладывается новая инженерная инфраструктура и газовая сеть. Ожидается, что все строительные работы будут завершены в текущем году. Здесь же, Махамбет Досмухамбетов осмотрел проведение полного капитального ремонта здания фельдшерско-акушерного пункта. Капремонт проводит ТОО "Атырау Эксперт Проект".

К ремонту были привлечены 11 человек, из них 7 – через центр занятости. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию к концу текущего месяца. В ходе визита в Махамбетский район глава региона побывал на полях крестьянского хозяйства "Дебдиева З.", которое занимается производством продукции растениеводства по капельному орошению. В ходе встречи с руководителем хозяйства, было рассказано о текущей работе и достигнутых успехах. На 90 гектарах поливных земель, высажены овощи и бахчевые. Крестьянское хозяйство обеспечивает местное население и жителей областного центра собственной продукцией.

Аким Атырауского района Махамбет Досмухамбетов поручил руководству района оказывать предпринимателю всяческую поддержку. В селе Сарытогай глава региона посетил социальные объекты: среднюю школу имени К. Калыбекова и летний детский оздоровительный лагерь "Арай". Полный капитальный ремонт лагеря выполняет ТОО "Гама-с". В настоящее время трудоустроено 18 местных жителей, они задействованы в ремонтных работах по программе "Занятость-2020". На данный момент ремонт завершен, ведутся работы по благоустройству территории. Лагерь рассчитан на 120 мест и разделен на два корпуса. В первую очередь, в лагерь попадут дети сироты, из многодетных, и неполных семей. Без внимания акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова не осталось и строительство линии электроснабжения в новых микрорайонах села Махамбет.

Здесь работы выполняет ТОО "Диар и Компания". Подрядчиками запланировано строительство воздушной линии электропередач общей протяженностью 94 км, она рассчитана на подключение 2400 жилых участков, по всей территории будут установлены более 1600 современных LED-светильников. Дата завершения объекта - октябрь текущего года. Затем, рабочая поездка акима Атырауской области продолжилась визитом на объект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Махамбет. Двухэтажный ФОК на 160 мест, включит в себя спортивный зал, трибуны, секции для занятия различными видами спорта, бытовые помещения.

Строительство началось в апреле прошлого года. По словам руководства подрядной компании ТОО "АксайСтройСервис" остаточную сумму на завершение комплекса местные власти обещали выделить в текущем году.

Но пока финансирования не было. Выслушав все проблемные вопросы аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, поручил ответственным органам оказать содействие в их решении, а также попросил уделить особое внимание строительству объекта, так как здесь будут заниматься дети, и данный объект внесет весомый вклад в развитие массового спорта. Глава региона осмотрел итоги выполненных работ по капитальному ремонту здания "Правительство для бизнеса".

Общая площадь здания составляет 928 квадратных метров. На сегодняшний день все строительные работы завершены. В скором времени, для удобства сельчан, заработают бизнес – инкубатор на 20 торговых мест, и коммунальный рынок с 40 открытыми торговыми местами для отечественных товаропроизводителей. Рабочая поездка Махамбета Досмухамбетова завершилась посещением завершенного строительства трехэтажного 60-квартирного дома. В ближайшее время ключи от новых квартир, будут переданы сельчанам, стоящих в очереди за жильем.

По итогам поездки, глава региона ознакомившись с рядом социальных объектов, дал поручение акиму района решить вопросы по созданию необходимых условий для увеличения объема промышленной продукции, развитию малого и среднего бизнеса, строго следить за сдачей социальных объектов в указанные сроки, проверять качество выполняемых работ, а также усилить работу по созданию рабочих мест.

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