Водитель Ferrari устроил массовое ДТП в Алматы

К счастью обошлось без пострадавших.

34-летний мужчина на дорогом Ferrari устроил массовое ДТП в Алматы, сообщает zakon.kz.

Видео ДТП с участием трех машин, в числе которых красный Ferrari, было опубликовано в социальной сети instagram в паблике kris_p_almaty.

За официальными комментариями журналист zakon.kz обратился в Департамент полиции Алматы. Как сообщили в ведомстве, данное ДТП произошло 15 августа 2020 года около 16.40 часов.

Водитель Т., 1986 г.р. управляя, автомобилем Ferrari, следуя в восточном направлении по проспекту Аль-Фараби, напротив дома №53б допустил наезд на бордюр, после чего выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Kia, а затем столкнулся с автомобилем Nissan, следовавшим в западном направлении. В результате ДТП никто не пострадал, повреждения получили только автомобили. Материал находится в производстве ОАП УП Бостандыкского района, – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Стоит отметить, что данный видеоролик вызвал широкое обсуждение у пользователей сети. При этом их мнения, касательно марки машины виновника ДТП разделились. Если одни считают, что это дорогостоящий раритетный автомобиль 80-х годов выпуска, то другие утверждают, что это больше похоже на реплику Ferrari 250 GTO на основе Datsun 280Z, который стоит гораздо дешевле.

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