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В России запретили АУЕ

Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 тысяч рублей.

Фото : osnmedia.ru17 августа 2020, 16:00

Верховный суд России постановил признать международное общественное движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организаций, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По словам источника, заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.

Теперь действия лиц, пропагандирующих идеи движения и склоняющих к криминальной деятельности молодежь, попадают под статью 282.1 ("Организация экстремистского сообщества") УК РФ. Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 тысяч рублей.

Фактически сторонников АУЕ приравняли к адептам фашизма или исламистам-радикалам. Антисоциальное движение криминальной направленности АУЕ расшифровывается по-разному: "Арестантское уголовное единство" (Арестантский уклад един) или "Арестантское уркаганское единство".

Независимо от варианта расшифровки аббревиатуры АУЕ представляет собой молодежную субкультуру, представители которой насаждают и пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия криминальной среды, вымогают деньги, которые затем передают содержащимся в колониях арестантам.


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