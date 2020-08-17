В Минздраве ищут решение, как вернуть казахстанцев в ОСМС

До конца недели на этот вопрос будут даны четкие ответы.

Официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов рассказал, что решение по потерявшим работу гражданам или отправленным в вынужденный отпуск из-за режима ЧП и карантина, оставшиеся из-за этого за бортом системы социального медстрахования будет принято на этой неделе, передает корреспондент zakon.kz.

Да, буквально до обеда сегодня мы обсуждали этот вопрос с министром, создана рабочая группа, которая занимается рассмотрением этого вопроса, - сказал Коджахметов.

Он добавил, что в рабочую группу вошли как сотрудники министерства, так и председатель фонда социального медицинского страхования.

И на сегодняшний день выявляется конкретное количество граждан, застрахованных граждан, с которыми произошла эта ситуация. И я думаю, что до конца недели на этот вопрос будут даны четкие ответы. Конкретно приняты решения на уровне правительства, - уточнил представитель ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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