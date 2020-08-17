"Ювентус" определился с судьбой Роналду в клубе

В команде новый главный тренер.

Итальянский "Ювентус" не будет разгружать зарплатную ведомость и хочет оставить в своем составе португальскую звезду Криштиану Роналду, передает zakon.kz.

Сомнения относительно будущего 35-летнего Роналду в клубе у болельщиков возникли после того. как тренером "Ювентуса" был назначен известный в недавнем прошлом итальянский футболист 41 - летний Андреа Пирло.

По информации La Gazzetta dello Sport, Пирло сразу после своего назначения созвонился с Роналду и сообщил ему, что оставит ключевым игроком в команде. Кроме того, Пирло заверил Роналду, что руководители "Ювентуса" не станут его продавать в другие команды и будут блокировать любой запрос о трансфере.

Добавим, что Пирло сменил на тренерском мостике Маурицио Сарри, который был отправлен в отставку после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов.

В сезоне-2019/20 Роналду забил 37 мячей в 46 матчах. Пирло играл за "Ювентус" с 2011 года по 2015-й.

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