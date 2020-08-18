Как открыть IT-стартап, который не закроется в первый год

Адаптируйтесь в боевых условиях и не ждите погоды.

Продукт должен помогать клиенту решать задачи. Клиенты не станут отдавать деньги за бесполезные IT-продукты, даже если они безумно красивые. Вы не станете покупать спорткар без двигателя или зимнюю куртку без рукавов, сообщает zakon.kz.

Рашид Танирберген, директор IT-компании Webkassa Development расскажет, почему проекты все-таки проваливаются и взлетают, на чем нельзя экономить и от кого не принимать деньги.

Научитесь быстро маневрировать

Эпоха пластмассовых касс заканчивается. Мы хотели дать бизнесу новое решение. Оно должно было быть одновременно инновационным и привычным для новичка. Эта касса — не устройство в классическом понимании, а программа. Владелец сам решает, на каком устройстве ему удобно пользоваться кассой.

В этом году нам исполняется 5 лет. В конце июля Минфин опубликовал список лидеров на рынке кассовых аппаратов. Webkassa лидирует в списке самых продаваемых, обогнав и пластмассовые аппараты.

Фокус-группы неэффективны

Мы задумывали продукт для малого бизнеса. Внезапно оказалось что в первый год основной наш клиент — крупный бизнес. Просили еще мобильную версию. Только на настоящих продажах мы понимаем, что хотят клиенты.

Не принимайте легкие деньги

Гранты создают привычку, что денег много. Деньги от гранта закончатся, а привычка останется.

Когда берете деньги у инвестора, рискуете потерять самостоятельность. К инвестору стоит обращаться на поздних этапах.

Не экономьте на технике

Техника дешевле рабочей силы, а эффективность рабочей силы зависит и от самой техники тоже.

Ни один проект не проходит по плану

Планируйте с поправкой на непредсказуемые обстоятельства: программист заболел, в стране кризис, бюджет урезали.

Адаптируйтесь в боевых условиях и не ждите погоды. Делайте выводы из реальных продаж, а не из статей в интернете!

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