Жумабек Сарабеков: Органы правопорядка Беларуси допустили серьезные перегибы

В целом в реакции Минска преобладал исключительно силовой компонент, что оставило очень мало пространства для диалога с протестом.

В течение последней недели политические процессы в Беларуси развиваются стремительно. 9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых действующий глава страны Александр Лукашенко переизбрался на очередной срок. Однако белорусская оппозиция не признала официальные результаты. После этого по всей стране начались мирные выступления несогласных. Эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Жумабек Сарабеков дал оценку происходящих в этой стране событий zakon.kz.

В принципе нельзя сказать, что для политического центра в Минске протесты стали неожиданностью. Практически все наблюдатели отмечали сложный электоральный фон, связанный со спадом в белорусской экономике и коронакризисом. Кроме того, накануне голосования были арестованы ряд политиков и общественных деятелей, которые намеревались стать спарринг-партнерами Лукашенко на выборах, - сказал он.

Как отметил эксперт, протесты после выборов в значительной степени были гарантированы и власти Беларуси готовились к ним через мобилизацию силовиков. В первые же дни протестов был задействован силовой инструмент в лице ОМОН и белорусской милиции.

Здесь важно отметить, что в целом в реакции Минска преобладал исключительно силовой компонент, что оставило очень мало пространства для диалога с протестом. Данное обстоятельство можно объяснить изменением баланса сил внутри белорусской элиты, где сегодня преобладают сторонники жесткой линии. Однако излишняя опора на силовиков в работе с несогласным не принесла нужных результатов, и более того, обернулась совершенно обратным эффектом. Вместо разгона протеста произошел резкий рост масштабов и социальной базы протестов. Он был связан с тем, что центр потерял контроль над градусом противостояния, - поделился Жумабек Сарабеков.

По его словам, получив карт-бланш на силовое подавление, органы правопорядка допустили серьезные перегибы. Имели место многочисленные факты чрезмерного применения силы, которые были зафиксированы на видео и очень быстро распространилось среди граждан. В итоге произошла ответная реакция и в рядах протестующих появилось очень много новых людей, особенно молодежи. В общей сложности протесты охватили более 30 населенных пунктов РБ.

И по мере роста численности участников и географии белорусского протеста стало очевидно, что ресурсов у центра может и не хватить и что есть риск перегрева силовой машины. К тому же внутри самих органов правопорядка начались брожения в виде публичных увольнений сотрудников и т.д., - считает эксперт.

Сейчас же белорусские власти пытаются адаптироваться к новым условиям политической борьбы и меняют тактику. Прежде всего, степень агрессии в подавлении протестов заметно снизилась. Министр внутренних дел публично принес извинения и взял ответственность за перегибы. Кроме того, начались освобождения участников акции несогласия.

"Наконец, центр пытается противопоставить улице улицу, организуя митинги в поддержку президента Лукашенко. Так, 16 августа в центре Минска прошел сбор сторонников действующего президента. Однако меры властей могут быть запоздалыми и не дать нужного эффекта в виде мобилизации ядерного электората Лукашенко. Об этом говорит и то, что провластные митинги сильно уступают по численности акциям сторонников оппозиции. Так, если по данным МВД страны, в митинге сторонников действующего президента приняли участие порядка 65 тыс. человек, то в проходивших в тот же день шествиях оппозиции участвовали порядка 200 тыс.", - отметил он.

Однако более важно то, считает эксперт, что несмотря на накал политических страстей и кристаллизацию групп сторонников и противников действующего президента, в Беларуси не происходят стычки между гражданами и процесс идет в мирном русле.

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