Горячие новости
Читайте также

Специальные медицинские маски раздают горожанам полицейские Алматы

На масках изображен логотип, выражающий непримиримость к наркотикам.

Фото : polisia.kz17 августа 2020, 16:15

Специальные многоразовые медицинские маски с логотипом антинаркотической направленности раздает среди горожан полиция Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, эта кампания реализуется по поручению Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. В минувшие выходные стражи порядка раздали алматинцам три тысячи тысяч таких средств индивидуальной защиты от коронавируса.

Очень положительные отклики от граждан получила эта кампания. Маски действительно очень хорошего качества, удобны в многоразовом использовании. На них изображен логотип, выражающий непримиримость к наркотикам. И именно эта деталь порадовала многих граждан, – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

В раздаче защитных масок были задействованы патрульные полицейские и участковые инспекторы полиции.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты