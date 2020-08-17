Специальные медицинские маски раздают горожанам полицейские Алматы
На масках изображен логотип, выражающий непримиримость к наркотикам.
Фото : polisia.kz17 августа 2020, 16:15
Специальные многоразовые медицинские маски с логотипом антинаркотической направленности раздает среди горожан полиция Алматы, сообщает zakon.kz.
По информации официального сайта МВД РК, эта кампания реализуется по поручению Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. В минувшие выходные стражи порядка раздали алматинцам три тысячи тысяч таких средств индивидуальной защиты от коронавируса.
Очень положительные отклики от граждан получила эта кампания. Маски действительно очень хорошего качества, удобны в многоразовом использовании. На них изображен логотип, выражающий непримиримость к наркотикам. И именно эта деталь порадовала многих граждан, – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.
В раздаче защитных масок были задействованы патрульные полицейские и участковые инспекторы полиции.
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