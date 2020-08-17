Специальные медицинские маски раздают горожанам полицейские Алматы

На масках изображен логотип, выражающий непримиримость к наркотикам.

Специальные многоразовые медицинские маски с логотипом антинаркотической направленности раздает среди горожан полиция Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, эта кампания реализуется по поручению Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. В минувшие выходные стражи порядка раздали алматинцам три тысячи тысяч таких средств индивидуальной защиты от коронавируса.

Очень положительные отклики от граждан получила эта кампания. Маски действительно очень хорошего качества, удобны в многоразовом использовании. На них изображен логотип, выражающий непримиримость к наркотикам. И именно эта деталь порадовала многих граждан, – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

В раздаче защитных масок были задействованы патрульные полицейские и участковые инспекторы полиции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!