У 11 детей в Казахстане выявили синдром Кавасаки
Трое выписаны, восемь продолжают получать лечение.
Фото : 24.kz17 августа 2020, 16:35
У 11 детей в Казахстане выявили синдром Кавасаки. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает корреспондент zakon.kz.
В Казахстане у 11 детей зафиксировали схожие симптомы с синдромом Кавасаки. Синдрому Кавасаки подвергаются исключительно дети в возрасте до пяти лет. Из 11 детей только двое в возрасте до пяти лет, а остальные девять детей от пяти до 17 лет. Трое из больных в Нур-Султане уже выписаны, еще восемь лечатся в Алматы, Актобе, Караганде и столице, - сообщил Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.
Он отметил, что болезнь Кавасаки является последствием тяжелой формы протекания коронавирусной инфекции у детей. Это очень редчайшее заболевание, которое встречается в последнее время все чаще на фоне роста количества больных Covid-19.
Тамила Языкова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036374-0c1b4b7641491214a3bf948ec071c949
Сейчас читают