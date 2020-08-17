Трое выписаны, восемь продолжают получать лечение.

У 11 детей в Казахстане выявили синдром Кавасаки. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане у 11 детей зафиксировали схожие симптомы с синдромом Кавасаки. Синдрому Кавасаки подвергаются исключительно дети в возрасте до пяти лет. Из 11 детей только двое в возрасте до пяти лет, а остальные девять детей от пяти до 17 лет. Трое из больных в Нур-Султане уже выписаны, еще восемь лечатся в Алматы, Актобе, Караганде и столице, - сообщил Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что болезнь Кавасаки является последствием тяжелой формы протекания коронавирусной инфекции у детей. Это очень редчайшее заболевание, которое встречается в последнее время все чаще на фоне роста количества больных Covid-19.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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