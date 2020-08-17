Мужчина транслировал ограбление банкомата в прямом эфире
Сознательные граждане помогли полиции опознать злоумышленников.
Фото : Twitter17 августа 2020, 16:36
20-летний Аррон Нил был арестован и обвинен в краже со взломом и повреждении имущества. Свои действия он транслировал в Сети, передает zakon.kz со ссылкой на Fox 32.
На кадрах видно, как парень поставил телефон на стол и начал нещадно бить банкомат молотком. Позже его сменил друг, затем в кадре появился и третий сообщник.
Видеоролик разошелся в Сети и привлек внимание полиции Чикаго.
Правоохранители попросили жителей помочь опознать участников съемки. Ждать долго полицейским не пришлось - спустя полтора часа им удалось опознать личность злоумышленника.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036375-649d430a8f1e6ff3a7f672904d0e76ea
Сейчас читают