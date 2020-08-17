Мужчина транслировал ограбление банкомата в прямом эфире

Сознательные граждане помогли полиции опознать злоумышленников.

20-летний Аррон Нил был арестован и обвинен в краже со взломом и повреждении имущества. Свои действия он транслировал в Сети, передает zakon.kz со ссылкой на Fox 32.

На кадрах видно, как парень поставил телефон на стол и начал нещадно бить банкомат молотком. Позже его сменил друг, затем в кадре появился и третий сообщник.

Видеоролик разошелся в Сети и привлек внимание полиции Чикаго.

Правоохранители попросили жителей помочь опознать участников съемки. Ждать долго полицейским не пришлось - спустя полтора часа им удалось опознать личность злоумышленника.

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