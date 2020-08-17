В Минздраве объяснили перепады в статистике по коронавирусной пневмонии

10 августа было зафиксировано 57 случаев, 11 августа - 1 423, 16 августа - 141 случай заражения.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов объяснил периоды в статистике по коронавирусной пневмонии, передает корреспондент zakon.kz.

10 августа было 57 случаев, 11 августа - 1 423, 16 августа - 141. Связано ли это только с тем, что поликлиники запаздывают с данными в выходные дни? - прозвучал вопрос журналиста на брифинге в СЦК.

Отвечая на вопрос, Багдат Коджахметов отметил, что такая разница в цифрах происходит из-за того, что поликлиники не работают в выходные дни, и в основном люди обращаются за медпомощью в начале недели.

Если посмотреть по календарю, 10 августа - это был понедельник, 9 августа - это воскресенье. В Казахстане сложилась такая традиция, не мне об этом рассказывать, если вдруг возникают проблемы со здоровьем, люди стараются дождаться понедельника. Еще в выходные поликлиники не работают, и поэтому мы видим такую разницу по статистике в субботу и воскресенье по сравнению с понедельником. В понедельник происходит наплыв. Но в связи с этим мы как раз-таки и пытаемся с сегодняшнего дня сравнивать неделя к неделе. Если сравнивать неделю к неделе - это более корректно. Мы видим, что идет снижение, - объяснил официальный представитель МЗ РК.

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