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В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливня

В Талдыкоргане временами ожидается гроза.

Фото : om-saratov.ru17 августа 2020, 17:05

Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области, передает zakon.kz.

На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" c 21 час. 00 мин. 18 августа по 21 час. 00 мин. 19 августа в Алматинской области днем в горных районах ожидается сильный ливневой дождь. Местами гроза. Ветер западный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. В Талдыкоргане временами ожидается гроза. Ветер западный, при грозе 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%. - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.


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