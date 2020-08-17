В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливня
В Талдыкоргане временами ожидается гроза.
Фото : om-saratov.ru17 августа 2020, 17:05
Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области, передает zakon.kz.
На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" c 21 час. 00 мин. 18 августа по 21 час. 00 мин. 19 августа в Алматинской области днем в горных районах ожидается сильный ливневой дождь. Местами гроза. Ветер западный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. В Талдыкоргане временами ожидается гроза. Ветер западный, при грозе 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%. - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.
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