Необычные защитные маски раздали горожанам полицейские Атырау

В течение одного дня они совместно с волонтерами вручили атыраусцам полторы тысячи масок с надписью "Нет наркотикам".

Не совсем обычную акцию провели сотрудники Управления по противодействию наркопреступности (УПН) Департамента полиции Атырауской области. Вместе с волонтерами они прошлись по городским микрорайонам, вручая прохожим защитные маски с логотипом "Нет наркотикам!", – сообщает zakon.kz.

По словам начальника УПН полковника Марата Таганиязова, стражи порядка преследовали две цели – донести до граждан (особенно молодежи) информацию о вреде наркотиков, а также предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Обязательное ношение масок никто не отменял, но мы в ходе акции не наказывали горожан за их отсутствие, а в очередной разъяснили необходимость неукоснительного соблюдения мер безопасности. Плюс – профилактика наркомании, – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступностью Марат Таганиязов.

В целом, граждане положительно отнеслись к инициативе полиции, внимательно слушали даваемые рекомендации, выразив также надежду, что предпринимаемые меры дадут результат, и жизнь скоро вернется в прежнее русло.

Отметим, что данную акцию сотрудники полиции провели в рамках распоряжения главы МВД Ерлана Тургумбаева. В это воскресенье совместно с волонтерами они вручили горожанам полторы тысячи масок "Нет наркотикам".

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