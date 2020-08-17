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Назван объем первой партии вакцины от коронавируса

Неделю назад Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V".

Фото : АФК "Система"17 августа 2020, 17:31

Объем первой промышленной партии вакцины против нового типа коронавируса превысил 15 тысяч доз, передает zakon.kz со ссылкой на Федеральное Агентства Новостей.

В конце прошлой недели Минздрав России объявил о производстве в России первой партии вакцины против коронавируса. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

На фармацевтическом заводе "Биннофарм", входящем в Группу АФК "Система", 14 августа 2020 года произведена первая промышленная партия вакцины в количестве 15 500 доз, - сообщили в компании, отметив, что вакцина произведена по заказу центра Гамалеи.

Неделю назад Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что необходимое количество вакцины для россиян можно будет произвести меньше чем за год.


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