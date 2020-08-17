В акимате Алматы прокомментировали огромную очередь в ТРЦ 

В Алматы на возобновивших работу объектах МСБ ведется контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В акимате прокомментировали огромную очередь в ТРЦ "Grand Park", сообщает zakon.kz.

Ранее появилась информация о том, что на территории торгового центра Grand Park образовалась очередь. В этой связи мониторинговой группой была оперативно проведена разъяснительная работа с посетителями торгового центра о важности соблюдения социальной дистанции и масочного режима. В настоящий момент ситуация находится под контролем. Для комфорта людей руководством ТРЦ на улицах были организованы защитные зонты от солнца и предоставлена питьевая вода.

Сегодня с 12 часов дня наблюдался большой поток посетителей в ТРЦ "Grand Park", образовалась очередь. Причина этому соблюдение санитарных требований о том, что в бутике должны находиться не более одного человека на 4 кв. метра. Данный ТРЦ прошел аудит и подпадает под все санитарные требования, — прокомментировал руководитель отдела предпринимательства Ауэзовского района Куаныш Курмангалиев.

17 августа в соответствии с Постановлением №56 от 14.08.2020. Главного государственного санитарного врача города Алматы после аудита возобновляют деятельность ряд предприятий: ТРЦ, торговые дома (бутики), торговые сети, магазины свыше 500 кв. м, продовольственные и непродовольственные рынки закрытого типа (заполняемость не более 30%, 4 кв. м на посетителя); детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы не более 5 человек, по записи) и т. д.

В целях исключения заражения коронавирусной инфекцией горожан на территории предприятий мониторинговые группы проводят контроль в части соблюдения санитарных требований.

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