Что показала новая экспертиза по делу вице-адмирала в отставке

Защита вице-адмирала обвиняет одного из экспертов в аффилированности с потерпевшей стороной и просит признать его заключение недействительным.

Заседание судебной коллегии по делу вице-адмирала ВМС РК в отставке Жандарбека Жанзакова длилось всего 30 минут, сообщает корреспондент zakon.kz.

15 июля 2020 года судебная коллегия объявила перерыв для проведения повторной судебно-экономической экспертизы. Перед специалистами поставили 9 вопросов. Секретарь заседания, накануне, сообщил всем участникам процесса о готовности экспертизы. Назначил дату и время. Странно, что учитывая объем обвинения и необходимость изучения новой экспертизы, суд оставил на заседание только 60 минут, 30 из которых участники подключались к сервису Zoom.

Тем не менее, суд успел заслушать заключения двух экспертов: по экономической части – Медеуовой и военной - Абдушева.

Новая экспертиза – новые цифры.

Специалисты по экономической части ответили на 5 из 9-ти вопросов (4 вопроса, по словам Назым Медеуовой, не относятся к их компетенциям).

В общем, назначенная апелляционной коллегией экспертиза показала новые цифры. Так, например, сумма якобы причиненного Жанзаковым ущерба уменьшилась на 12 млн. тенге, и составила уже 30 млн тенге.

Кроме того, ранее защита вице-адмирала указывала, что эксперты, рассчитывая сумму стоянок за 2016 год, брали не актуальные расценки. Теперь же, эксперты взяли не 2033 тенге (как в прежних экспертизах), а 2175 тенге.

Однако, Жанзаков и его защитники не согласны и с этим. По мнению, адвоката вице-адмирала Асель Токаевой, «специалист использовал порочную методику, сравнив стоянку гражданских судов у причала с военными кораблями». И это, по ее словам – в корне не правильно. Она даже привела сравнение, - «это как сравнить трактор с танком».

По мнению адвокатов Жанзакова, именно эксперт от министерства обороны Амангельды Абдушев (именно он отвечал за предоставление некоторых цифр экономистам и выбор методики) в своих расчетах применил методику расчетов тарифов на услуги морских портов, которые регулируются законом «О торговом мореплавании». Однако, этот метод относится только к гражданским правоотношениям, и когда встает вопрос об уголовных/военных правонарушениях, метод не имеет силы.

Помимо этого, эксперт не округлял дни нахождения кораблей в море. Защита настаивает, - в случае если корабль выходил в море на полдня, эксперты должны были округлять пол дня стоянки до суток, ведь оплачивалась такая стоянка, не по часам, а посуточно. При этом, считал эксперт сутки не с 00:00 до 24:59, а со времени выхода корабля в море с 20:00, 17:00 и так далее.

В итоге, Асель Токаева заявила отвод эксперту. Ее основания (помимо расчетов) – Абдушев является сотрудником потерпевшей стороны по делу, а потому заинтересован, в предоставлении определенного результата.

Для справки. Амангельды Абдушев - старший офицер Управления Главнокомандующего ВМС ВС РК - капитан 2 ранга.

- Абдушев был привлечен для проведения экспертизы и соответственно его подсчеты влияют на итоги самой экспертизы. Достоверно установлено, что привлеченный специалист находится в служебной зависимости, а именно является непосредственным сотрудником заявленной по уголовному делу потерпевшей стороны, которая в настоящее время настаивает на заявленном гражданском иске.

О том, что специалист Абдушев А.К. заинтересован в установлении ущерба свидетельствует использованная им порочная методика, не имеющая отношения к военным судам, которую, в том числе нельзя использовать по аналогии, согласно Закона «О торговом мореплавании» и намеренное искажение периода стоянки военных кораблей на пирсе, - обратилась к суду Токаева, и попросила об отводе специалиста как ненадлежаще и незаконно привлеченное лицо, по постановлению суда от 15.07.2020 года.

Прокурор высказался против удовлетворения ходатайства, посчитав его необоснованным.

Личные подозрения адвоката Токаевой не могут служить основанием к отводу данного специалиста, не приведено никаких конкретных причин для отвода, - сообщил он.

Минобороны мнение прокурора поддержал.

Я являюсь представителем министерства обороны и потерпевший тоже с министерства оборону, а УГК (управление Главнокомандующего ВМС) – отдельное государственное учреждение и юридическое лицо, имеющее свой статус госучреждения. И соответственно Абдушев, как сотрудник ВМС как раз и может дать соответствующие подсчеты. Кроме сотрудников УГК ВМС никто не сможет дать точные расчеты. Все специалисты по ВМС служат в УГК, поэтому другого специалиста МО представить не сможет, - сказала представитель потерпевшей стороны.

Жанзаков, в свою очередь сообщил, что в министерстве обороны, в каждом департаменте служит офицер имеющий высшее военное образование, в том числе академическое и прошедшие службу от командиров кораблей и дивизионов до начальника штаба военно-морской базы.

Там предостаточно специалистов, способных это дело просчитать, - добавил он.

Суд решения по ходатайству не принял и назначил следующее заседание на 21 августа, 10:00.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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