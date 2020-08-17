В Туркестане у акимата собрались местные жители

Сейчас аким города принимает жителей в порядке очереди.

В Сети появилось видео с женщинами в окружении сотрудников полиции. Оказалось, многодетные матери встретились с акимом города, чтобы потребовать жилье и адресную социальную помощь, передает zakon.kz.

Автор ролика сообщил, что женщины стоят в окружении полиции в Туркестане. В акимате города прокомментировали информацию.

По данным властей, сегодня группа жителей собралась у акимата. Основными волнующими вопросами горожан являются: назначение адресной социальной помощи, получение школьной формы для детей, получение квартиры по очереди.

Сейчас аким города принимает жителей в порядке очереди для обсуждения проблем и их решения.

На территории города ведется строительство 1452 квартир (1002 ипотечных, 450 для многодетных семей). 540 коммунальных жилых домов (для граждан зарегистрированных в очереди) были сданы в эксплуатацию подрядной компанией, но в процессе приемки были выявлены ряд недостатков, которые будут устранены в течение этого месяца. Сдача запланирована на сентябрь и будут распределены по очередности в рамках законодательства. На сегодняшний день АСП назначено 1309 семьям. Ранее, выплаты были произведены 223 семьям. В ближайшие дни выплаты будут осуществлены остальным семьям в полном объеме,- говорится в сообщении.

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