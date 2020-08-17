Заседание бюро политсовета Nur Otan состоится 24 августа
Елбасы подписал соответствующее постановление.
Фото : -17 августа 2020, 18:09
Заседание бюро политического совета правящей партии Nur Otan состоится 24 августа, передает zakon.kz.
Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.
Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве заседания Бюро Политического совета «Nur Otan» 24 августа 2020 года, - написал Байбек в Twitter.
Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве заседания Бюро Политического совета «Nur Otan» 24 августа 2020 года.— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) August 17, 2020
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