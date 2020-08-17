Заседание бюро политсовета Nur Otan состоится 24 августа

Елбасы подписал соответствующее постановление.

Заседание бюро политического совета правящей партии Nur Otan состоится 24 августа, передает zakon.kz.

Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве заседания Бюро Политического совета «Nur Otan» 24 августа 2020 года, - написал Байбек в Twitter.

Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве заседания Бюро Политического совета «Nur Otan» 24 августа 2020 года. — Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) August 17, 2020

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