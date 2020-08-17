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Заседание бюро политсовета Nur Otan состоится 24 августа

Елбасы подписал соответствующее постановление.

Фото : -17 августа 2020, 18:09

Заседание бюро политического совета правящей партии Nur Otan состоится 24 августа, передает zakon.kz.

Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве заседания Бюро Политического совета «Nur Otan» 24 августа 2020 года, - написал Байбек в Twitter.

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