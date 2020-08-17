В Уральске полицейский ездил с подложными номерами

В отношении сотрудника полиции составлен административный протокол.

Машина была доставлена на штрафстоянку, а в отношении сотрудника полиции был составлен административный протокол, сообщает zakon.kz.

По информации портала "Мой ГОРОД", 15 августа сотрудники антикоррупционной службы и сотрудники управления собственной безопасности проводили рейд по выявлению использования служебных автомобилей в неслужебных целях. Во время рейда была остановлена машина, за рулем которой находился сотрудник полиции. Как оказалось, номера на авто были подложными.

Во время рейда была остановлена автомашина марки Kia Optima с государственными номерами 093 BBC 07, на который были подложные номера. За рулем оказался действующий сотрудник полиции. Сейчас мы доставили машину на временную штрафстоянку. Полицейские снимут номера машины, - рассказал руководитель республиканского проекта "Адалдык аланы" Толеген Байгулов.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что машина правонарушителя была остановлена по улице Сырыма Датова.

За рулем действительно находился сотрудник управления полиции Уральска. В отношении него составлен административный протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками". Материалы направлены в суд, - сообщили в полиции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!