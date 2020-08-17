Лукашенко рассказал, что думает Путин о протестах

Белорусский лидер пообещал "разобраться" с противниками действующей власти.

Президент Белоруси Александр Лукашенко заявил в ходе визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), что он со своим российским коллегой Владимиром Путиным "одного мнения" насчет ситуации, которая сложилась в республике — "заварушка" неслучайна, передает zakon.kz со ссылкой на "БелТА".

Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно, —заявил Лукашенко.

Белорусский лидер пообещал "разобраться" с противниками действующей власти в стране, которые "людей отравили соцсетями".

И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть, — сказал он.

В Белоруси 9 августа начались протесты после того, как граждане отказались признавать официальные итоги выборов президента страны. Люди, вышедшие на улицы, столкнулись с противодействием силовиков, пострадавшие есть с обеих сторон.

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