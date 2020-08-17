На 15 лет осудили экс-полицейского из села Абай

Дело было на апелляционном рассмотрении специализированного суда Туркестанской области на протяжении 4,5 месяца.

Специализированный межрайонный уголовный суд Туркестанской области вынес окончательное решение в отношении экс-полицейского, который на протяжении трех лет насиловал и вымогал деньги у подростка в селе Абай, сообщает zakon.kz.

Жуткая история с парнем случилась семь лет назад. Будучи 16-летним школьником, он подвергся неоднократному сексуальному насилию и вымогательству со стороны полицейского.

Сегодня прошло оглашение суда апелляционной инстанции по уголовному делу по насилию в отношении подростка бывшим полицейским в Туркестанской области. Ему дали 15 лет лишения свободы, также его лишили звания капитана полиции, - сообщила корреспонденту Sputnik Казахстан адвокат потерпевшего Айман Умарова.

Отметим, что экс-полицейского задержали в августе прошлого года. Суд первой инстанции отпустил мужчину под домашний арест, несмотря на тяжесть преступления.

После многочисленных жалоб адвоката в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Позже экс-полицейского признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы, однако, осужденный и его защитники обжаловали решение в апелляционном суде. Спустя 4,5 месяца в отношении преступника вынесено окончательное решение.

Точка в этом нашумевшем деле не поставлена. В истории фигурирует еще один мужчина, который, по словам потерпевшего, также насиловал подростка, а также супруга осужденного экс-полицейского (действующий полицейский), которая вымогала деньги у подростка.

Айман Умарова намерена далее судиться со всеми участниками дела.

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