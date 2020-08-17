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Названы даты матчей еще двух туров казахстанской премьер-лиги по футболу

Все игры пройдут в одном месте без зрителей.

Фото : pflk.kz17 августа 2020, 18:39

Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала календарь матчей ближайших туров премьер-лиги на период с 18 по 30 августа 2020 года, передает zakon.kz.

Первый и второй туры КПЛ прошли в марте, а третий состоялся 1 июля. Четвертый тур изначально планировали на 3 августа, но 29 июля в стране был введен карантин.

Все матчи пройдут в единой локации "Алматы-Талгар" на закрытых стадионах без зрителей. Игры в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Четвертый тур
18 августа (вторник)
"Каспий" - "Кайрат", УТБ Талгар, 17:00
"Жетысу" - "Ордабасы", стадион Центральный, 19:00
"Тараз" - "Кызыл-Жар СК", стадион "Жас Кыран", 21:00

19 августа (среда)
Шахтер - Кайсар, стадион им Т. Сегизбаева, 18:00

Пятый тур
21 августа (пятница)
"Ордабасы" - "Каспий", стадион им. Т. Сегизбаева, 17:00
"Кайрат" - "Тобол", стадион Центральный, 19:00

22 августа (суббота)
"Астана" - "Окжетпес", УТБ Талгар, 16:00
"Кайсар - Жетысу", стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00
"Кызыл-Жар СК" - "Шахтер", стадион "Жас Кыран", 20:00

Шестой тур
25 августа (вторник)
"Тобол" - "Астана", УТБ Талгар, 17:00* (перенос на более поздний срок в случае участия ФК «Астана» во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА 2020/2021)

26 августа (среда)
"Тараз" - "Окжетпес", стадион им.Т. Сегизбаева, 18:00
"Каспий" - "Кайсар", стадион "Жас Кыран", 20:00
27 августа (четверг)
"Жетысу" - "Кызыл-Жар СК", УТБ Талгар, 16:00

Седьмой тур
29 августа (суббота)
"Кайсар" - "Тобол", стадион Центральный, 18:00
"Окжетпес" - "Шахтер", стадион "Жас Кыран", 20:00

30 августа (воскресенье)
"Ордабасы" - "Кайрат", УТБ Талгар, 16:00
"Астана" - "Тараз", стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00
"Кызыл-Жар СК" - "Каспий", стадион "Жас Кыран", 20:00

Перенесены на неопределенный срок матчи:
"Тобол" - "Астана", матч четвертого тура (в случае участия ФК "Астана" во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов 2020/2021)
"Кайрат" - "Астана", матч шестого тура
"Тобол" - "Ордабасы", матч шестого тура


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