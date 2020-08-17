Названы даты матчей еще двух туров казахстанской премьер-лиги по футболу

Все игры пройдут в одном месте без зрителей.

Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала календарь матчей ближайших туров премьер-лиги на период с 18 по 30 августа 2020 года, передает zakon.kz.

Первый и второй туры КПЛ прошли в марте, а третий состоялся 1 июля. Четвертый тур изначально планировали на 3 августа, но 29 июля в стране был введен карантин.

Все матчи пройдут в единой локации "Алматы-Талгар" на закрытых стадионах без зрителей. Игры в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Четвертый тур

18 августа (вторник)

"Каспий" - "Кайрат", УТБ Талгар, 17:00

"Жетысу" - "Ордабасы", стадион Центральный, 19:00

"Тараз" - "Кызыл-Жар СК", стадион "Жас Кыран", 21:00

19 августа (среда)

Шахтер - Кайсар, стадион им Т. Сегизбаева, 18:00

Пятый тур

21 августа (пятница)

"Ордабасы" - "Каспий", стадион им. Т. Сегизбаева, 17:00

"Кайрат" - "Тобол", стадион Центральный, 19:00

22 августа (суббота)

"Астана" - "Окжетпес", УТБ Талгар, 16:00

"Кайсар - Жетысу", стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00

"Кызыл-Жар СК" - "Шахтер", стадион "Жас Кыран", 20:00

Шестой тур

25 августа (вторник)

"Тобол" - "Астана", УТБ Талгар, 17:00* (перенос на более поздний срок в случае участия ФК «Астана» во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА 2020/2021)

26 августа (среда)

"Тараз" - "Окжетпес", стадион им.Т. Сегизбаева, 18:00

"Каспий" - "Кайсар", стадион "Жас Кыран", 20:00

27 августа (четверг)

"Жетысу" - "Кызыл-Жар СК", УТБ Талгар, 16:00

Седьмой тур

29 августа (суббота)

"Кайсар" - "Тобол", стадион Центральный, 18:00

"Окжетпес" - "Шахтер", стадион "Жас Кыран", 20:00

30 августа (воскресенье)

"Ордабасы" - "Кайрат", УТБ Талгар, 16:00

"Астана" - "Тараз", стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00

"Кызыл-Жар СК" - "Каспий", стадион "Жас Кыран", 20:00

Перенесены на неопределенный срок матчи:

"Тобол" - "Астана", матч четвертого тура (в случае участия ФК "Астана" во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов 2020/2021)

"Кайрат" - "Астана", матч шестого тура

"Тобол" - "Ордабасы", матч шестого тура

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