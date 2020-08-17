Елбасы встретился с Байбеком

Байбек доложил Председателю партии о ходе разработки предвыборной программы и о работе Фонда "Birgemiz".

Нурсултан Назарбаев принял Первого заместителя Председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбек, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи Елбасы подчеркнул особую важность качественного проведения внутрипартийного отбора – праймериз.

Важно обеспечить качественное проведение праймериз, а также информировать население о его целях. Это позволит выявить нам активных, грамотных и патриотичных членов партии для участия в выборах в Мажилис и маслихаты, - сказал Председатель партии Nur Otan.

Бауыржан Байбек рассказал Нурсултану Назарбаеву об итогах подготовительной работы по организации внутрипартийного отбора.

Сегодня во всех регионах страны стартовал праймериз. Для участия в нем в партию вступили более 700 лидеров общественного мнения на местах, - доложил Первый заместитель Председателя партии Nur Otan.

Кроме того, Байбек доложил Председателю партии о ходе разработки предвыборной программы и о работе Фонда "Birgemiz" по поддержке социально уязвимых граждан страны и сотрудников медицинских организаций. Елбасы был также проинформирован о результатах работы по возведению домов для пострадавших от наводнения жителей аула Достык Мактааральского района Туркестанской области.

Онлайн-обращения в Nur Otan увеличились в пять раз. Так, за семь месяцев обратилось 270 тысяч человек. 60% обращений были рассмотрены и решены. В рамках инициированного Вами фонда "Birgemiz" 2,3 млн казахстанцев получили поддержку. Завершается строительство 20 домов для пострадавших от наводнения жителей аула в Мактааральском районе, - доложил Первый заместитель Председателя партии.

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