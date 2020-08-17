Адвокат Ефремова рассказал о его здоровье
Он отметил, что жизни актера угрожает опасность.
Фото : Андрей Никеричев / АГН "Москва"17 августа 2020, 19:03
У актера Михаила Ефремова наблюдаются нарушение речи и онемение конечностей из-за острого нарушения кровообращения в мозге, заявил адвокат актера Элман Пашаев, передает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал RT.
Отмечается также, что Ефремов страдает хронической прогрессивной болезнью легких. Адвокат актера заявил, что жизни его подзащитного угрожает опасность.
11 июля Ефремов попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Позже Пашаев подтвердил этот диагноз подзащитного, назвав сомневающихся в недуге актера моральными уродами. Ефремова выписали через 4 дня после госпитализации.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5036399-19907329f4a27714114a59fdd36c4921
Сейчас читают