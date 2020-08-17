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Адвокат Ефремова рассказал о его здоровье

Он отметил, что жизни актера угрожает опасность.

Фото : Андрей Никеричев / АГН "Москва"17 августа 2020, 19:03

У актера Михаила Ефремова наблюдаются нарушение речи и онемение конечностей из-за острого нарушения кровообращения в мозге, заявил адвокат актера Элман Пашаев, передает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал RT.

Отмечается также, что Ефремов страдает хронической прогрессивной болезнью легких. Адвокат актера заявил, что жизни его подзащитного угрожает опасность.

11 июля Ефремов попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Позже Пашаев подтвердил этот диагноз подзащитного, назвав сомневающихся в недуге актера моральными уродами. Ефремова выписали через 4 дня после госпитализации.


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