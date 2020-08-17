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В США зафиксирована самая высокая температура на Земле

В Долине Смерти зарегистрировали рекордно высокую температуру. Впрочем, ученые не исключают, что в ближайшие дни этот рекорд будет побит.

Фото : firetrip.me17 августа 2020, 20:24

В калифорнийской Долине смерти зафиксирована самая высокая температура в истории наблюдений. Ртутный столбик термометра поднялся до отметки 54,4 °С. Предыдущий температурный рекорд здесь был установлен семь лет назад, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

В настоящее время Национальная погодная служба США проверяет данные.

Известно, что Долина Смерти является самым жарким местом на Земле. Так, в 2013 году здесь была зафиксирована температура в 54 °С.

Ученые предполагают, что в ближайшее время температура может подняться еще на несколько градусов и побить абсолютный рекорд - 56.7°C, который зафиксировали в Долине Смерти 10 июля 1913 года, однако ученые сомневаются в достоверности этих сведений.


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