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Трамп прокомментировал протесты в Беларуси

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призывал к проведению новых выборов.

Фото : zimbio.com17 августа 2020, 20:51

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал происходящее в Беларуси после прошедших 9 августа выборов, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Ситуация ужасная, - так оценил положение дел в Беларуси Трамп.

По его словам, Вашингтон пристально следит за развитием событий. О дальнейших отношениях стран или возможных санкционных мерах в отношении белорусской стороны Трамп ничего не сказал.

Ранее происходящее в Белоруссии комментировал госсекретарь США Майк Помпео. Он призывал к проведению новых выборов, поскольку состоявшиеся были несвободными и несправедливыми. Дипломат также отмечал, что Вашингтон не определился с тем, как будет реагировать, но не исключил введение санкций и приостановку поставок нефти.


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