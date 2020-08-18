В НАТО ответили на обвинения Лукашенко
Альянс не стягивает свои войска к белорусской границе, как об этом ранее заявляли в Минске, утверждает генсек НАТО.
Фото : Belvpo.com18 августа 2020, 00:14
НАТО поддерживает независимость и суверенитет Беларуси. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
НАТО не представляет угрозы для Беларуси и не наращивает своего присутствия в регионе, - сказал генсек НАТО. По его словам, альянс не стягивает свои войска к белорусской границе, как об этом ранее заявляли в Минске.
Вместе с тем Столтенберг призвал белорусские власти уважать права человека. По его словам, страны-члены НАТО следят за развитием событий в Беларуси.
Мы сохраняем бдительность, ограничиваемся обороной и готовы сдержать любую агрессию против союзников по НАТО, - резюмировал генсек альянса.
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