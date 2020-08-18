МИД РФ заявил о рисках переброски военных США в Польшу

Согласованный комплекс мер полностью отвечает установкам последних саммитов НАТО, закрепивших курс на сдерживание России/

Наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, способствуя эскалации напряженности у западных границ России и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов. Об этом в понедельник заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, заверения НАТО о незначительном и ротационном характере усилений российская сторона воспринимает не иначе, как попытки исказить действительность.

Реализация американо-польского соглашения позволит качественно укрепить наступательный потенциал сил США в Польше, - отметила Захарова.

Согласованный комплекс мер полностью отвечает установкам последних саммитов НАТО, закрепивших курс на сдерживание России, создание разделительных линий в Европе, отметила представитель МИД РФ.

США в очередной раз демонстрируют готовность, если того требуют их собственные интересы, поступиться не только обязательствами в рамках многосторонних инструментов, но и мнением большинства европейских государств. Это полностью дискредитирует заявления натовских функционеров о том, что альянс является поставщиком безопасности и заинтересован в снижении напряженности в Европе, - заявила Захарова.

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