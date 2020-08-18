18 августа на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, шквал, возможен град, на западе и юго-западе – пыльная буря.

Фото : zakon.kz.

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением циклона, с чем ожидаются дожди с грозами, в горных районах юго-востока сильные, сообщает zakon.kz. Лишь на юго-западе погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, шквал, возможен град, на западе и юго-западе – пыльная буря, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем на большей части – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, местами шквал, возможен град. В Акмолинской, Жамбылской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с. В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Карагандинской областях – туман. В Кызылординской, Атырауской областях днем местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Павлодарской области – возможен град. В Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидается туман, днем в Актюбинской области – усиление ветра 15-20 м/с. На большей части Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на востоке Актюбинской, на юго-западе Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Прогноз погоды в Алматы: днем 19°, ливневый дождь. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 18°, частично облачно. Прогноз погоды на 18 августа.

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