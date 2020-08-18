Родители актауских школьников выступили против дистанционного обучения

Родители школьников возмутились тем, что несмотря на улучшающуюся обстановку с коронавирусной инфекцией, дежурные классы в школах открывать не планируется.

В Актау родители школьников младших классов выступили против дистанционного обучения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

По словам членов инициативной группы из числа родителей актауских школьников, обучать детей дома и работать одновременно невозможно.

У меня четверо детей, трое из них школьники. Приближается 1 сентября. Каким образом я должна своих детей обучать дома, не понимаю. Почему кто-то считает, что директоры бань и частных пляжей могут соблюдать санитарные требования, а в школах - нет? Где логика? – сетуют родители.

По их мнению, решение о дистанционном обучении каждый регион принимает самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации в области.

Как отметили родители, Тулебаева Светлана Дюмбаевна, руководитель Актауского отдела образования, 31 июля выступила и сказала, что Мангистауская область находится в красной зоне по ситуации с коронавирусом.

Дежурных групп и классов не будет, но 27 июля закрывают провизорный стационар, а 4 августа на селекторном заседании правительства под председательством Аскара Мамина была рассмотрена подготовка к началу учебного года. Там он сообщил, что в связи с эпидситуацией отдаленные сельские малокомплектные школы начнут работать в штатном режиме. Также он сообщил, что для учеников начальных классов на основании заявления от родителя о соблюдении строгих санитарных требований откроются дежурные классы, то есть Аскар Мамин дал мне право выбирать, идти моим детям начальных классов в школу или нет, а Светлана Тулебаева это право забрала. Кроме того, 10 августа на брифинге представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов сообщил, что рост распространения коронавирусной инфекции в РК остановлен. Кому верить-то? – недоумевает родительница.

Также родителей школьников пожаловались на качество интернет-связи. Они отметили, что учителя скидывали тему урока в телеграмм канал и не объясняли ее, потому что нет интернет-связи.

Просто давали ссылку на обучение в ютубе, а потом заставляли делать домашнее задание. Ребенок, естественно, не понимает урок из ютуба так, как объяснил бы учитель. В итоге уроки приходилось делать родителям, а знаний у детей никаких не прибавилось. Онлайн урок английского языка длился три минуты, а потом нужно выполнить домашнее задание. Подобная ситуация и с казахским языком. Как обучаться нашим детям? – жалуется мама школьника.

Родители настаивают на встрече с руководителями отдела и управления образования, чтобы получить ответы на свои вопросы.

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