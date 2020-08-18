Лукашенко предсказал судьбу следующего президента Беларуси

Лукашенко подчеркнул, что "закон толпы" — это из политики».

Следующий президент Беларуси не продержится и двух-трех лет, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита на Минский автомобильный завод (МАЗ), сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В беседе с работниками МАЗ, которую транслировал телеканал "Беларусь 1", Лукашенко подчеркнул, что в политике "другие законы".

В политику хотите? Пожалуйста – не против. Но там другие законы. И "закон толпы" - это из политики. Поэтому – пожалуйста, идите, но только знайте – там вас гладить президент не будет по плечу, - сказал он, погладив одного из заводчан по плечу. Уходи, уходи!" - не вопрос. Я наработался. Я ухожу – я знаю, что вы будете следующему кричать "уходи", но очень рано, буквально через два-три года, - отметил Лукашенко.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!