На 1,2 млн тенге оштрафовали губителей природы в Атырауской области

Стражи порядка патрулируют берега водоемов региона, проверяют пляжи и другие излюбленные места отдыха на природе.

В Атырауской области продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Таза Қазақстан”, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С 23 июля полицейские региона проводят рейды совместно с представителями компетентных государственных органов. Главной целью данного мероприятия является выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, проведение разъяснительной работы, а также улучшение экологической обстановки, – сообщают в Департаменте полиции.

Стражи порядка патрулируют берега водоемов региона, проверяют пляжи и другие излюбленные места отдыха на природе: тугайные леса Урала, побережье Туздыколь (Соленое озеро) в Индерском районе, Камысколь в Жылыое.

Так, за одну неделю, с 10 по 16 августа, на территории области выявлено 106 экологических правонарушений. А с начала профилактического мероприятия полицейскими оформлено около 600 административных протоколов: за уничтожение зеленых насаждений (28 фактов), за нарушение правил рыболовства (47 случаев) и правил общего водопользования (247).

Кроме того, к ответственности привлечены 27 любителей оставлять после отдыха мусорные свалки и 21 человек – за распитие алкоголя или появление в нетрезвом состоянии.

В общей сложности на правонарушителей наложены штрафы на сумму в 1,2 миллиона тенге. Республиканская акция «Таза Қазақстан» продлится до 30 августа.

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