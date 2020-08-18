Еще 1668 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране выздоровели – 84 445 человек от COVID-19.

В Казахстане 1668 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 129,

в городе Алматы - 731,

в городе Шымкент - 33,

в Акмолинской области - 44,

в Актюбинской области - 137,

в Алматинской области - 5,

в Атырауской области - 37,

в Восточно-Казахстанской области - 16,

в Жамбылской области - 21,

в Западно-Казахстанской области - 13,

в Карагандинской области - 393,

в Костанайской области - 3,

в Мангисиауской области - 78,

в Павлодарской области -16,

в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровели – 84 445 человек от COVID-19.

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