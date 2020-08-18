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Еще 1668 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране выздоровели – 84 445 человек от COVID-19.

Фото : zakon.kz.18 августа 2020, 08:15

В Казахстане 1668 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 129,
в городе Алматы - 731,
в городе Шымкент - 33,
в Акмолинской области - 44,
в Актюбинской области - 137,
в Алматинской области - 5,
в Атырауской области - 37,
в Восточно-Казахстанской области - 16,
в Жамбылской области - 21,
в Западно-Казахстанской области - 13,
в Карагандинской области - 393,
в Костанайской области - 3,
в Мангисиауской области - 78,
в Павлодарской области -16,
в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровели – 84 445 человек от COVID-19.


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