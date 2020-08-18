Число смертей от COVID-19 в Казахстане достигло 1415

Всего в стране зарегистрированы 1415 случаев.

С 10 по 16 августа в Казахстане зарегистрированы 146 случаев с летальным исходом, сообщает zakon.kz.

в Акмолинской области – 6:

Мужчины - 1945, 1964 годов рождения,

Женщины - 1938, 1964, 1955, 1950 годов рождения.

в Алматинской области - 7:

Мужчины - 1953, 1949 годов рождения,

Женщины - 1948, 1961, 1980, 1938, 1937 годов рождения.

в Атырауской области -10:

Мужчины - 1957, 1956, 1944, 1955, 1943 годов рождения.

Женщины - 1946, 1948, 1950, 1963, 1978 годов рождения.

в Западно-Казахстанской области - 15:

Мужчины - 1948, 1949, 1949, 1944, 1965, 1935, 1935, 1959 годов рождения,

Женщины - 1940, 1962, 1938,1939, 1950, 1955, 1958 годов рождения.

в Восточно-Казахстанской области -27:

Мужчины - 1956, 1960, 1949, 1953, 1956, 1974, 1965, 1928, 1956, 1944, 1963, 1939, 1942, 1952 1943, 1950, 1937, 1946, 1939 годов рождения,

Женщины - 1980, 1954, 1957, 1940, 1940, 1926, 1946, 1946 годов рождения.

в Актюбинской области - 4:

Мужчины - 1957, 1953, 1962, 1960 годов рождения.

в Жамбылской области – 2:

Мужчины - 1970, 1955 годов рождения.

в Карагандинской области – 13:

Мужчины - 1942, 1967, 1947, 1936, 1963, 1949, 1939 годов рождения.

Женщины - 1950, 1939, 1950, 1937, 1952, 1945 годов рождения.

в Кызылординской области - 1:

Мужчина - 1956 года рождения.

в Павлодарской области - 6:

Мужчины - 1947, 1946, 1938 года рождения.

Женщины - 1939, 1968, 1970 годов рождения.

в Северо-Казахстанской области –2:

Мужчина - 1945 года рождения.

Женщина - 1967 года рождения.

в Туркестанской области -2:

Мужчина - 1961 года рождения.

Женщина - 1956 года рождения.

в городе Нур-Султан –20:

Мужчины - 1955, 1965, 1967, 1967, 1950, 1950, 1960, 1941, 1962 годов рождения,

Женщины - 1957, 1975, 1948, 1957, 1933, 1960, 1958, 1940, 1946, 1954, 1961 годов рождения.

в городе Алматы – 25:

Мужчины - 1940, 1954, 1951, 1958, 1943, 1950, 1986, 1936, 1982, 1947, 1953, 1961, 1952, 1933, 1934, 1938, 1953, 1949, 1961 годов рождения,

Женщины - 1971, 1935, 1943, 1941, 1957, 1945 годов рождения.

в городе Шымкент -6:

Мужчины - 1954, 1968, 1958, 1954 годов рождения,

Женщины - 1963, 1937 годов рождения.

Итого 1415 случаев.

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