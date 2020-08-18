Наиб имам Центральной мечети Алматы обратился к жителям города

Предложение о частичном открытии мечетей находится на стадии обсуждения.

В Алматы напомнили о продлении ограничений на посещение мечети, сообщает zakon.kz.

Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил наиб имам Центральной мечети города Алматы Ермек Кокрекбаев.

На прошедшем заседании государственной комиссии был рассмотрен план поэтапной отмены карантинных мер. При этом выяснилось, что религиозные учреждения пока что в списке запрещенных объектов. Мечети после непродолжительного периода действия после отмены в стране ЧП в настоящее время закрыты для посещений.

В этой связи верховный муфтий Казахстана обратился к мусульманам с напоминанием, что все меры, принимаемые государством против инфекционных заболеваний, направлены на спасение человечества. Он попросил относиться к временному ограничению с пониманием и терпением.

Предлагается открывать Мечети поэтапно с заполняемостью не более 30%, естественно, с соблюдением требования о выделении не менее четырех квадратных метров на каждого молящегося и проведением посетителям всех необходимых эпидпроцедур, — сказал Ермек Кокрекбаев.

Напомним, в начале мая, когда эпидемиологическая ситуация в стране начала улучшаться, ДУМК начало вновь открывать мечети. Однако это длилось недолго. В связи с усилением эпидемии мечетям пришлось закрыть свои двери. Ведь количество инфицированных и погибших резко возросло. В связи с тем что мечети являются местами скопления людей, ДУМК было вынуждено временно ограничить деятельность мечетей. Это решение было принято не только в нашей стране, но и в других мусульманских странах.

Между тем предложение о частичном открытии мечетей находится на стадии обсуждения.

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